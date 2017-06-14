Потрясающий юбилей заповедника Гобустан (ФОТО)

2017-06-14 00:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном историко-художественном заповеднике Гобустан состоялось торжественное мероприятие в связи с 50-летием со дня создания заповедника и 10-летием со дня включения его в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Trend Life.

По случаю этих двух знаменательных дат 13 июня в Баку состоялось открытие Международной конференции "Qobustan – Mədəniyyətlərin qovşağında qayaüstü İncəsənət" ("Наскальные изображения Гобустана – на перекрестке культур"). Юбилейное мероприятие продолжилось в заповеднике Гобустан. Оно прошло при организации министерства культуры и туризма, Национальной академии наук Азербайджана и Исполнительной власти Гарадагского района.

В мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Абульфас Гараев, глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов, начальник Главного управления культуры и туризма города Баку Вугар Зейналов, а также видные общественные деятели, участники конференции, представители науки и культуры, многочисленные зарубежные гости.

Вначале гости ознакомились с экспонатами музея Гобустан, который является современным интерактивным музейным комплексом, в фонде которого собрано большое число археологических материалов. Музей состоит из нескольких залов, среди них – "Природная среда Гобустана", "Археологическое открытие в Гобустане", "Путешествие во времени", "Жизнь людей древнего периода". Посредствам сенсорных экранов посетители смогли получить подробную информацию о заповеднике, проводимых на его территории археологических раскопках и исследованиях.

Затем вниманию гостей мероприятия была представлена грандиозная праздничная концертная программа. Вечер, который прошел под открытым небом, начался с демонстрации видеоролика, повествующего об истории заповедника.

Программу концерта открыло выступление солистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Артисты представили фрагменты из балета Фараджа Караева "Тени Гобустана", повествующего об образе жизни первобытных людей, живущих в условиях суровой природы.

Далее один за другим были представлены красочные, яркие, эмоциональные, полные блестящими хореографическими решениями танцевальные номера. За хореографическими номерами – "Танец девушек ", "Восточный базар", "Танец огнепоклонников", "Яллы" и другими зрители следили, не отрывая взгляд – каждое движение артистов, каждый шаг, каждый взмах руки складывались в волшебную поэзию танца. Помимо балетной труппы театра танцевальные номера преставали солисты Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова и молодые танцоры Бакинской хореографической академии.

Также своими выступлением публику порадовали народный артист Азербайджана Азер Зейналов, заслуженный работник культуры, ашуг Самира Алиева, ансамбль "Савалан", мугамное трио "Шерг", ашуг Али Тапдыгоглу.

В заключение программы гостей ждал еще один танцевальный презент, но уже от посольства Индии в Азербайджане - к юбилею заповедника танцовщицами был продемонстрирован, специально поставленный для мероприятия индийский танец.

На торжественном вечере гости смогли не только насладиться потрясающей концертной программой, но и отведать азербайджанские национальные блюда.

(Автор: Джани Бабаева)