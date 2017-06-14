Впервые за 25 лет США не направили поздравление с Днем России

2017-06-14 01:31 | www.apa.az | 4

Посольство России в США подтвердило РИА Новости, что впервые за много лет ими не было получено поздравление от властей США с Днем России.

"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал представитель посольства Николай Лахонин.

Ранее два источника РИА Новости в дипломатических кругах рассказали, что впервые за 25 лет российским посольством в США не было получено поздравление от американской стороны с Днем России.