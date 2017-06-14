Генпрокурор США отверг обвинения во встречах с представителями РФ

2017-06-14 02:04 | www.trend.az | 4

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил во вторник, что никогда не проводил встреч с российскими представителями, в ходе которых обсуждались выборы в США, передает "Интерфакс".

"Я никогда не встречался и не говорил с российскими или какими-либо другими иностранными представителями о каком-либо вмешательстве в (предвыборные - ИФ) кампании или выборы", - заявил Сешнс на слушаниях в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.

"Предположения, что я принимал участие в каком-то сговоре с правительством России, направленном на причинение вреда нашей стране, которой я честно служил на протяжении 35 лет, или на подрыв нашей демократии - это ужасная и отвратительная ложь", - добавил американский генпрокурор.

Ранее 9 июня телеканал CNN cо ссылкой на свои источники утверждал о том, что экс-директор ФБР Джеймс Коми на закрытых слушаниях сообщил сенаторам о возможной третьей встрече Сешнса и Кисляка.

"Информация частично основана на перехватах внутренней российской переписки, где обсуждалась встреча", - сообщили тогда телеканалу три источника, знакомые с информацией.

В начале июня CNN со ссылкой на источники в Конгрессе и представителей разведки сообщал, что Конгресс США проверяет информацию о возможной "дополнительной частной встрече" Сешнса с Кисляком в прошлом году во время президентской кампании.

По данным источников телеканала, встреча могла состояться 27 апреля 2016 года в отеле Mayflower в Вашингтоне, где на тот момент кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал со своей первой крупной речью на тему внешней политики.

Сешнс взял самоотвод от расследования любых дел, связанных с выборами в США. Это произошло вскоре после того, как в американских СМИ появилась информация о двух его встречах с послом России в США. Представители демократов на этом основании потребовали отставки Сешнса, а также учреждения специального прокурора, который расследовал бы, во-первых, попытки предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США, а также связи с Россией представителей избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Россия категорически отрицает свое вмешательство в американские выборы, а скандал, связанный с общением Сешнса с Кисляком, в Москве расценивают как "охоту на ведьм".