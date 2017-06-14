Глава МИД Турции посетит Катар

2017-06-14 02:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Катар, говорится в сообщении МИД, распространенном в среду.

Согласно информации, визит Чавушоглу в Катар состоится 14 июня.

В рамках визита глава внешнеполитического ведомства Турции встретится с официальными лицами Катара и обсудит ситуацию в регионе.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдивы и Маврикий.

Как заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран, разорвать дипотношения с Катаром, и призывает к продолжению диалога.