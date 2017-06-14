Турция направила делегацию военных в Катар

2017-06-14 03:15 | www.apa.az | 3

Делегация турецких военных прибыла в Катар в соответствии с законом, позволяющим Турции размещать своих военнослужащих на базе в этой стране Персидского залива.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Milliyet.

По ее данным, в состав делегации входят трое военнослужащих, однако их звания не уточняются. Они прибыли в Катар 12 июня и будут обсуждать с официальными лицами эмирата координационные вопросы для дальнейшего размещения турецких военных.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества от 2014 года.