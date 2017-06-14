Психологи установили, как одиночество влияет на человека

2017-06-14 03:46 | www.trend.az | 4

Ученые из США пришли к заключению, что пребывание в одиночестве усиливает эгоцентризм, соответствующее исследование, краткое содержание которого сообщает портал научных новостей EurekAlert!, опубликовано в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

В рамках изучения связи между одиночеством и эгоцентризмом эксперты на протяжении одиннадцати лет наблюдали за 229 участниками исследования в возрасте от 50 до 68 лет.

Психологи из Чикагского университета также выяснили, что существует и обратная связь, так как эгоцентризм, в свою очередь, обуславливает человеческое одиночество, передает РИА Новости.

"Было ожидаемо, что одиночество влияет на эгоцентризм, но обратный эффект стал для нас настоящим сюрпризом", — отмечает один из авторов исследования.

В последующем ученые намерены провести новые исследования для того, чтобы понять, как сделать людей менее одинокими.