Тиллерсон: «Россия вмешивалась в выборы в Нидерландах и Франции»

2017-06-14 04:14 | www.apa.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия вмешивалась в выборы в Нидерландах и Франции.

"Я считаю, да". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на слушаниях в сенате США.

Тиллерсон также согласился с мнением одного из сенаторов, что РФ заинтересована в более слабой НАТО.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, Франции и Германии.