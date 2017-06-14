В Чернобыльской АЭС произошло задымление

2017-06-14 04:45 | www.apa.az | 4

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила о задымлении в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"В 15:57 (время совпадает с мск. — Прим. ред.) 13.06.2017 года получена информация от ЧАЭС относительно задымления помещения № 509 блока № 3 ЧАЭС. В 16:00 задымление ликвидировано с помощью работников МЧС. Радиационное состояние помещений блока № 3 и площадки ЧАЭС без изменений", говорится в сообщении госинспекции.

Третий энергоблок был запущен в 1981 году и в декабре 2000 года навсегда остановлен по решению властей.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года — взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного заражения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиации пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.