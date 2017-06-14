В Мексике произошел взрыв пиротехники, есть погибшие

2017-06-14 05:01 | www.trend.az | 4

Не менее четырех человек погибли и 12 получили ранения во вторник в результате взрыва на складе пиротехники в Мексике, передает РИА Новости со ссылкой на портал Sin Embargo.

По данным СМИ, взрыв прогремел на одном из рынков в муниципии Сумпанго. К месту прибыли машины скорой помощи из близлежащих населенных пунктов. Несколько ангаров, где производилась пиротехника, полностью разрушены.

Официально данные о жертвах пока не подтверждаются. Комиссия по безопасности штата Мехико лишь сообщила, что ранения получили два человека.

Взрывы пиротехники с трагическими последствиями весьма часты в Мексике. Так, в марте в городе Тультепек погибли четыре человека от взрыва опасной продукции, в декабре там же взорвалась ярмарка пиротехники, в результате чего погибли более 40 человек.