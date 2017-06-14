Эр-Рияд отрицает блокаду Катара

2017-06-14 05:53 | www.apa.az | 3

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил во вторник о готовности королевства направить помощь Катару, назвав введенные против эмирата меры бойкотом, а не блокадой. Об этом АПА сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Технически это не блокада. Мы реализуем наше суверенное право запретить им использовать наше воздушное пространство. Мы разрешили семьям перемещаться из страны в страну, так что мы их не разделяем, и мы готовы предоставить Катару продовольствие и медикаменты, если потребуется", - сказал дипломат перед началом встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

По его словам, морские порты и аэропорты Катара открыты, "блокады в отношении них нет", а введенный запрет "распространяется только на катарские самолеты". "Катар может перевозить товары куда они захотят, просто им нельзя заходить в наши территориальные воды", - резюмировал аль-Джубейр.