Европарламент утвердил новую систему обозначений энергоэффективности

2017-06-14 06:33 | www.trend.az | 4

Депутаты Европейского парламента проголосовали во вторник в Страсбурге за принятие нового механизма, который позволит потребителям выбирать товары, ориентируясь на более совершенные электробытовые приборы, что в свою очередь поможет им сократить расходы на электроэнергию, передает "Интерфакс".

Новая, более четкая шкала обозначений была принята подавляющим числом голосов европейских парламентариев: 535 - "за", 46 - "против" и 79 воздержавшихся.

Эта шкала маркирована буквами от A до G и показывает энергетическую эффективность электробытовых приборов в соответствии с их технологическим совершенством.

Согласно выступлениям депутатов, потребители смогут выбирать более эффективные приборы, чтобы сократить свои счета на оплату электричества, а производители получат стимул к инновациям и инвестициям в энергетически более экономную продукцию.

В Европарламенте этот пункт повестки дня относят к числу наиболее значимых.

Ожидается, что с конца 2019 года, потребители увидят в магазинах первые этикетки, составленные на основании новой шкалы, без ныне действующего обозначения со знаками - "+": A+,A++ и т.д.