Тиллерсон: союзники США по всему миру просят улучшить отношения с Россией

2017-06-14 06:43 | www.apa.az | 4

Союзники и партнеры Соединенных Штатов в Европе, Азии и на Ближнем Востоке просят Вашингтон улучшить отношения с Россией. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об ээтом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии (говорят): "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены". Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию", — сказал Тиллерсон, выступая на слушаниях в сенате.

Он подчеркнул, что это является американским подходом.

Ранее Тиллерсон отметил, что отношения между двумя странами находятся на "самом низком уровне" и продолжают ухудшаться.