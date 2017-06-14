Manisa'da çadıra yıldırım isabet etti: 1 ölü, 1 yaralı

2017-06-14 07:28 | www.trend.az | 1

Alınan bilgiye göre, Çamurhamamı Mahallesi İncirlik mevkisinde hayvan otlatan Muhammet Gökdeniz (17) ve Celil Öztürk (19), yağmurdan korunmak için bir çadıra girdi.

Çadıra yıldırım isabet etmesi nedeniyle yaralanan gençler, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Gökdeniz, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Öztürk'ün tedavisine aynı hastanede devam ediliyor.

Olayda yaşamını yitiren Muhammet Gökdeniz'in iki yıldır Salihlispor'un 17 Yaş Altı Takımı'nda oynadığı öğrenildi.

Kaynak: AA