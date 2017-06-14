Скончался композитор Рауф Алиев

2017-06-14 07:31 | www.apa.az | 3

В возрасте 70 лет скончался известный азербайджанский композитор Рауф Алиев. Об этом АПА сообщили в киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. По сообщению, Р.Алиев скончался от сердечного приступа. Композитор будет похоронен сегодня.

Рауф Алиев родился 1-го мая 1947 года в городе Шуша.

Он является автором композиций около 90 азербайджанских фильмов – «Дороги, ведущие к свободе», «Не жалей света», «Ложь», «Стон», «Правда об Азербайджане», «Посторонние люди», «Черная Волга» и др. , а также автором десятка песен.

Allah rəhmət eləsin