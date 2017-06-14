Депутата парламента Дагестана ранили ножом в Дербенте

2017-06-14 08:03 | www.apa.az | 4

Депутат Народного собрания Дагестана Вели Фаталиев получил ножевое ранение в ходе конфликта в Дербенте. Как передает АПА, об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Во вторник вечером в ходе конфликта в здании земельного комитета администрации Дербента депутат Фаталиев получил ножевое ранение", - сообщил собеседник.

По его словам, подозреваемый в нападении на депутата задержан. "Подозреваемый - охранник начальника земельного комитета. Его допрашивают в ОВД", - добавил источник.

Официальных комментариев в правоохранительных органах Дагестана по этому инциденту пока не дают.