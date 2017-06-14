Посол ОАЭ в США предложил Вашингтону инструмент давления на Катар

2017-06-14 07:41 | www.trend.az | 4

Посол ОАЭ в США Юсеф Аль Отайба (Yousef Al Otaiba) предложил, чтобы США использовали авиабазу аль-Адид в Катара в качестве политического инструмента для оказания давления на страну, передает РИА Новости со ссылкой на газету Hill.

На базе аль-Адид в Катаре размещено свыше 11 тысяч военнослужащих США и стран антитеррористической коалиции.

"Авиабаза — очень хорошая страховка от какого-либо дополнительного давления. Может быть, кто-нибудь в конгрессе должен выступить на слушании и просто сказать, знаете, "Может нам стоит рассмотреть (возможность — ред.) ее переноса?", — приводит газета слова посла.

"Если я хочу быть честным, то я думаю, что причина, по которой в отношении Катара не были предприняты меры, (заключается в — ред.) авиабазе", — заявил Отайба.

Ранее в пятницу представитель Пентагона заявил, что блокада Катара со стороны стран Персидского залива не привела к прекращению операций с авиабазы аль-Адид, но мешает долгосрочному планированию военных операций против террористической группировки "Исламское государство", которые США проводят с авиабазы в этой стране.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.