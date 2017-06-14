Заместитель премьер-министра Азербайджана: «Обязательное медицинское страхование должно быть на приемлемом для граждан уровне»

2017-06-14 13:41 | www.apa.az | 3

«То что в Мингячевире и Евлахе выплаты в связи с обязательным медицинским страхованием не определены, связано с тем, что в этих регионах процесс осуществляется как пилотный проект».

Как сообщает АПА, об этом заявил, заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

А.Ахмедов отметил, что когда обязательное медицинское страхование будет применяться во всем Азербайджане, стоимость услуг будет объявлена: «Эти выплаты должны быть на таком уровне, чтобы была обеспечена финансовая база обязательного медицинского страхования. То есть финансовую базу вместе с государственными средствами должны формировать и выплаты по обязательному медицинскому страхованию. Во-вторых, обязательное медицинское страхование должно быть на приемлемом для граждан уровне. Мы сейчас работаем над этим».