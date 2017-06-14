Путин: Россия даст адекватный ответ на все действия НАТО

2017-06-14 08:55 | www.oxu.az | 3

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ даст адекватный ответ на действия НАТО для сохранения стратегического баланса, затратив при этом меньшие средства, и не в ущерб эффективности.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости.

«Для нас здесь две угрозы, для России. Первая — это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах, и вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет. В Восточной Европе, на воде, на море, будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и северных морях, и на Аляске ставят», - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

По его словам, РФ сейчас практически окружена ПРО.

«На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле. Она (техника — ред.) может быть где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс – это очень важная вещь», - заявил Путин.

A.M.