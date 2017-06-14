Под Вашингтоном совершено покушение на высокопоставленного конгрессмена

2017-06-14 16:21 | www.trend.az | 3

Неизвестный открыл огонь неподалеку от Вашингтона по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным телеканала, среди пострадавших могут быть сам Скализ и его помощники. Подробности пока неизвестны. Стрельба произошла на мероприятии палаты представителей в Виргинии.

Телеканал CNN сообщает, что всего было сделано 50-100 выстрелов, стрельба велась из автоматического оружия.