Вице-премьер Азербайджана: «Роль сопредседателей не должна ограничиваться одними лишь поездками в регион»

2017-06-14 13:56 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра, исполнительный секретарь – заместитель председателя партии Ени Азербайджан Али Ахмедов.

Он с сожалением отметил, что несмотря на то, что Минская группа ОБСЕ осуществляет деятельность на протяжении долгих лет, для справедливого урегулирования конфликта нужных шагов все еще не сделано. «Верно, они ведут определенную работу, я не хотел бы называть их работу абсолютно несправедливой. Однако основная работа по решению вопроса и улучшению условий жизни наших вынужденных переселенцев все еще не проделана. Наши земли не освобождены из-под оккупации, беженцы и вынужденные переселенцы не вернулись на свои родные земли. Мы ждем от сопредседателей этого. Недавно они выступили с заявлениями. Однако суть главного заявления должна заключаться в том, чтобы эта проблема нашла свое решение. Этот конфликт слишком затянулся. Затягивание этого конфликта с одной стороны означает продолжение несправедливости в отношении людей, с другой стороны – рост угрозы безопасности в регионе».

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.