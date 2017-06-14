Президент отправился в Джоджуг Марджанлы

2017-06-14 13:57 | www.apa.az | 3

Завершилось символизирующее начало великого возвращения восстановление села Джабраилского района Джоджуг Марджанлы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в селе Джоджуг Марджанлы.

Как сообщает АПА, глава государства ознакомился с проведенными в отстроенном заново селе Джоджуг Марджанлы работами, встретился с его жителями.

Визит И. Алиева в село Джоджуг Марджанлы начался с открытия новой сельской дороги. Главу государства проинформировали о том, что общая длина дороги составляет 9 км, ширина – 12 метров.

Затем президент Ильхам Алиев в ходе ознакомления с проведенными в рамках восстановления села Джоджуг Марджанлы работами, побывал в доме жителя села Огтая Газиева. Семья из 8 человек, несмотря на все опасности, живет в этом селе с 1994 года. Наряду с тем, что эта семья стала примером для всех вынужденных переселенцев, она явила собой образец истинного патриотизма и самоотверженности. Президент Ильхам Алиев побеседовал с членами семьи Огтая Газиева.

Затем глава государства ознакомился с новой школой на 96 ученических мест. В школе президент встретился с группой курсантов военных школ.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился новой мечетью в селе Джоджуг Марджанлы, построенной по образцу Шушинской мечети.

Затем глава государства обошел территорию села.

Отметим, сейчас в Джоджуг Марджанлы зарегистрировано 400 домашних хозяйств, 1428 жителей. Жители села компактно проживают в поселках для вынужденных переселенцев в Билясуварском районе.