Президент отправился в Джоджуг Марджанлы
2017-06-14 13:57 | www.apa.az | 3
Завершилось символизирующее начало великого возвращения восстановление села Джабраилского района Джоджуг Марджанлы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в селе Джоджуг Марджанлы.
Как сообщает АПА, глава государства ознакомился с проведенными в отстроенном заново селе Джоджуг Марджанлы работами, встретился с его жителями.
Визит И. Алиева в село Джоджуг Марджанлы начался с открытия новой сельской дороги. Главу государства проинформировали о том, что общая длина дороги составляет 9 км, ширина – 12 метров.
Затем президент Ильхам Алиев в ходе ознакомления с проведенными в рамках восстановления села Джоджуг Марджанлы работами, побывал в доме жителя села Огтая Газиева. Семья из 8 человек, несмотря на все опасности, живет в этом селе с 1994 года. Наряду с тем, что эта семья стала примером для всех вынужденных переселенцев, она явила собой образец истинного патриотизма и самоотверженности. Президент Ильхам Алиев побеседовал с членами семьи Огтая Газиева.
Затем глава государства ознакомился с новой школой на 96 ученических мест. В школе президент встретился с группой курсантов военных школ.
Президент Ильхам Алиев также ознакомился новой мечетью в селе Джоджуг Марджанлы, построенной по образцу Шушинской мечети.
Затем глава государства обошел территорию села.
Отметим, сейчас в Джоджуг Марджанлы зарегистрировано 400 домашних хозяйств, 1428 жителей. Жители села компактно проживают в поселках для вынужденных переселенцев в Билясуварском районе.