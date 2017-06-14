В Азербайджане готовятся предложения по размеру премий для обязательного медстрахования (версия 2)

2017-06-14 16:31 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана готовит пакет изменений в законодательство для определения размера страховой премии по медстрахованию, сообщил в среду журналистам директор агентства Заур Алиев.

"В настоящее время в нашем законодательстве не прописан вопрос страховой премии и её размеров. Все расходы на себя взяло государство. Значит, для внедрения данного механизма нам необходимо внести изменения в законодательство. В настоящее время мы направили предложения по источникам нашего финансирования в Администрацию Президента, которая в свою очередь направит их в соответствующие органы и парламент для рассмотрения", - сказал Алиев, добавив, что предложенные изменения могут быть приняты до конца года.

По словам Алиева, Госагентство также подготовит некоторые изменения в базовый пакет, которые будут разработаны на основе опыта работы пилотного проекта в двух районах Азербайджана - Мингячевире и Евлахе.

Алиев также отметил, что за четыре месяца, прошедших с момента старта пилотного проекта, удалось достичь значительных успехов.

"В частности мы добились значительного расширения доступа к медицинским услугам для населения Мингячевира и Евлахе. Сегодня можно сказать, что порядка 100 процентов населения этих районов обеспечены обязательным медицинским страхованием. При этом, если для проведения операций, или оказания иных услуг в этих городах отсутствуют возможности, то мы отправляем население в больницы Гянджи или Баку. Заполненность коек в больницах Мингячевира и Евлаха выросла с 45 до 80 процентов, а визиты в амбулаторию увеличились с 1200 до 1400. Отметим, что только в Мингячевире количество операций выросло до 700. Также мы добились многократного повышения зарплаты медицинским работникам в данных районах и способствовали усилению конкуренции между медицинскими учреждениями", - отметил Алиев.

(Автор: Анвар Мамедов)