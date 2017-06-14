Рай для киноманов – незабываемый летний репертуар в IMAX

2017-06-14 16:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В связи с наступлением летнего сезона, Сеть кинотеатров Park Cinema объявляет о начале акции "Супер Цена" в IMAX.

"До середины июля ожидаются самые популярные премьеры этого лета, и мы с радостью предоставляем любителям кино возможность посмотреть фильмы по супер цене. Так, с понедельника по среду на дневные сеансы будет действовать супер цена в IMAX – 6.90 манатов. Мы уверены, что на большом экране зрители будут на шаг ближе к любимым героям и насладятся специальными эффектами и звуком IMAX", - сказал директор по маркетингу сети Муса Ахундов.

На период акции попадают такие фильмы как "Тачки 3", "Трансформеры: Последний рыцарь", а также "Человек-Паук: Возвращение домой". Фанаты фильма могут приобрести билет как онлайн, так и в кассе кинотеатра IMAX, расположенного в здании Flame Towers.

Напомним, что Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в Масаллы, в комплексе "ASAN Həyat", и летний кинотеатр – в Amburan Beach Club.

Подробно с репертуаром и расписанием IMAX можете ознакомиться по ссылке: http://parkcinema.az/imax