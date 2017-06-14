Представитель НАТО сравнил ситуацию в Карабахе с противостоянием СССР-США в годы «холодной войны»

2017-06-14 14:43 | www.apa.az | 3

«Неправильно думать, что гонка вооружений в зоне нагорно-карабахского конфликта приведет к вооруженному конфликту».

Как сообщает АПА со ссылкой на армянский сайт news.am, об этом заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, в конце концов, всегда все определяют политические решения: «В годы «холодной войны» Соединенные Штаты и Россия тоже накопили огромное количество вооружения, но они так и не начали войну друг против друга.

Возможно, что количество оружия увеличится, но это не обязательно должно привести к войне. Когда вместе с этим продолжаются военные столкновения низкого уровня и стороны применяют довольно беспокоящую политическую риторику, в таком случае, конечно, гонка вооружений становится частью проблемы».