Ликвидировано несколько государственных предприятий

2017-06-14 09:46 | www.oxu.az | 3

Научно-исследовательский институт электронной техники научно-производственного объединения «Азэлектромаш» при центре управления производственных и обслуживающих предприятий Госкомитета по вопросам имущества объявил о своем закрытии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в спецвыпуске газеты «Vergilər».

Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: Баку, Наримановский район, ул. З.Халила, 11A.

Приказом председателя Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам от 8 июня 2017 года создана Ликвидационная комиссия для упразднения ООО AzStandartINFORM при Институте по стандартизации и сертификации, ликвидированного распоряжением Госкомитета по вопросам имущества 24 мая 2017 года.

Предприятия и организации AzStandartINFORM, имеющие кредиторскую и дебиторскую задолженность, могут в течение 60 дней со дня публикации объявления обратиться в Ликвидационную комиссию.

В то же время ликвидировано ООО AzSert при Институте по стандартизации и сертификации. Приказом председателя Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам от 8 июня 2017 года создана Ликвидационная комиссия для упразднения ООО AzSert.

Кроме того, Опытно-испытательный центр (AzTEST) Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана объявил о своем закрытии. Предприятия и организации AzTEST, имеющие кредиторскую и дебиторскую задолженность, могут в течение 15 дней с 9 июня обратиться в Ликвидационную комиссию.

A.M.

