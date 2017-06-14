Полиция задержала стрелявшего в конгрессмена Стива Скализа
2017-06-14 16:40 | www.trend.az | 3
Полиция задержала стрелявшего в конгрессмена Стива Скализа, передает РИА Новости.
"Полиция расследует беспорядочную стрельбу… Подозреваемый задержан", — говорится в сообщении полиции.
Не менее 5 человек пострадали при стрельбе на мероприятии конгресса США, которое проводилось в штате Виргиния, заявил ранее в эфире CNN депутат палаты представителей Мо Брукс.
Подробности неизвестны. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь по группе людей, среди которых координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.