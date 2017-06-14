Азербайджанская инвесткомпания Xalq Kapital восстановила свою лицензию

2017-06-14 16:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана выдала лицензию компании Xalq Kapital на ведение инвестиционной деятельности, сообщает в среду регулятор.

Как отмечается в сообщении, решение принято на основе обращения самой компании.

Xalq Kapital будет оказывать инвестиционные услуги, принимать и реализовывать заказы клиентов по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, управлять портфелями индивидуальных инвесторов, размещать и осуществлять андеррайтинг ценных бумаг и другие услуги.

Лицензия Xalq Kapital была приостановлена в прошлом году в связи с несоответствием деятельности компании "Правилам о членстве в Бакинской фондовой бирже" и закону "О рынке ценных бумаг".

В настоящее время на фондовом рынке Азербайджана действуют пять инвестиционных компаний: Unicapital, PASHA Capital, AzFinance, Invest-AZ, Capital Management.

(Автор: Азад Гасанли)

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