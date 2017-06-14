В Губе внедорожник упал в реку

2017-06-14 10:30 | www.oxu.az | 3

На дороге Губа-Хыналыг, в месте под названием Минаре, водитель внедорожника Toyota Prado потерял управление, и автомобиль упал в реку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в результате пострадали трое пассажиров автомобиля.

Так как состояние одной из пострадавших – жительницы губинского села Каланов Зейнаб Бабаевой было тяжелым, ее поместили в хирургическое отделение Центральной больницы Губинского района. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника. Двое других находившихся в автомобиле после оказания им первой медицинской помощи были переведены на амбулаторное лечение.

По факту ведется расследование.

A.M.

