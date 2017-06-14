Если бы не возвращение Гейдара Алиева к власти, мы бы сейчас жили в совсем другом Азербайджане - вице-премьер

2017-06-14 17:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Если бы общенациональный лидер азербайджанского народа не вернулся к власти и не произошло бы Национальное спасение, мы бы сейчас жили в совсем другом Азербайджане.

Об сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, выступая в среду на конференции, организованной ПЕА по случаю Дня национального спасения, который отмечается 15 июня.

«Кризис в Азербайджане в 90-х годах прошлого века превратил жизнь каждого человека в ад. Все это беспокоило людей, будущее Азербайджана, их семей представлялось мрачным. После возвращения Гейдара Алиева к власти беспокоящие людей проблемы постепенно были устранены благодаря его мудрости и дальновидности как государственного деятеля. Неслучайно, что основателем современного Азербайджана является Гейдар Алиев. Наша экономика начала развиваться, была осуществлена успешная нефтяная стратегия», - сказал Ахмедов.

Вице-премьер сказал, что, если бы не грандиозное возвращение Гейдара Алиева, если бы не произошло Национальное спасение, мы бы сегодня жили в совсем другом Азербайджане, который отличался бы от того Азербайджана, которым азербайджанцы сегодня так гордятся.

Ахмедов сказал, что после возвращения общенационального лидера была проделана работа, направленная на устранение тяжелых последствий нагорно-карабахского конфликта.

«Была остановлена оккупация наших земель армянскими военными формированиями. В то же время появились фундаментальные основы для развития нашей экономики. Национальное спасение продолжается по сегодняшний день. Сегодняшнее развитие Азербайджана, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева политика являются продолжением этого Национального спасения, вдохновляются им», - сказал зампредседателя ПЕА.

Вице-премьер отметил, что Азербайджан должен расцениваться и расценивается как одно из самых успешных государств, обретших независимость в конце XX века.

«Азербайджан добился развития, которое может расцениваться как чудо. Экономика Азербайджана выросла в 3,5 раза. Многие государства гордятся, когда им удается в течение года поднять экономику хотя бы на 3-5 процентов. Азербайджан же за 12-13 лет поднял экономику на 300-350 процентов. Пенсии за 12-13 лет выросли на 250 процентов», - сказал вице-премьер.

«Достигнутые успехи налицо. Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан переживает новую экономическую трансформацию. Идеология Национального спасения обуславливает развитие. Азербайджан перешел к новой экономической стратегии, опирающейся на восполняемые экономические ресурсы. Экономика Азербайджана перейдет на новый этап, будут получены возможности для достижения более высокого уровня благосостояния людей. Идеология Спасения – это энергия, способная продемонстрировать чудо как на втором, так и на последующих этапах развития», - сказал Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)