В южном регионе Азербайджана произошло землетрясение

2017-06-14 17:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 15:13 по местному времени на территории Лерикского района, в 21 километре к северо-востоку от Лерика, произошло землетрясение, говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, распространенном в среду.

Землетрясение магнитудой 3,2, произошедшее на глубине 24 километра, ощущалось в эпицентре силой до трех баллов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)