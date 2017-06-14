İbrahim Kalın: Amacımız bütün aktörleri bu sürece dahil etmek

2017-06-14 16:44 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ibrahim Kalın gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte o konuşmadan satır başları

Katar krizinin çözülmesi için çaba göstereceğiz.Yoğun telefon diplomasisi bu hafta da devam edecek. Bizim hem Katar hem Suudi Arabistan ile yaptığımız temaslar çerçevesinde öncelikli hedefimiz bu sorunun çözülmesi. Burada Suudi Arabistan'ın da önemli bir aktör olduğunu söylemeliyim. Bu çerçevede bu krizin bir an önce çözülmesi için biz de imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu çerçevede Katar'da özellikle insanların günlük hayatını etkileyen bir takım tedbirler alınması için bizde de STK'lar, çeşitli kurumlarımız harekete geçti. Katar'da Türk askeri üssünün kurulması için bir süreç de onaylandı. Bu üssün amacı güvenlik sağlamaktır. Askeri faaliyet içerisinde bulunmak değildir. İlk anlaşma nisan 2016'da imzalanmıştı.

K.IRAK'IN REFERANDUM KARARI

Irak'ta referandum kararı... Dün sayın Cumhurbaşkanımız da bunu doğru bir çerçeveye oturtarak ifade ettiler. Irak'ın toprak bütünlüğüne aykırı bir girişim olacaktır. Referandumun aynı zamanda Kerkük'te yapılacak olması bizim için ayrıca soru işareti. Kerkük'te yaşanan süreci çok yakından takip ediyoruz. K.Irak'ın verdiği karar çok yanlış bir karar. Bu karar Kerkük'te gerilimi artırır. Umut ediyoruz bu referandum kararını iptal edip bu yanlıştan dönerler

ABD'YE YPG ELEŞTİRİSİ

Suriye ile ilgili çabamız çatışmaların dururulması. Rejimin çıkarttığı zorlukların farkındayız. Aralık ayında devreye giren ateşkesi birçok kez ihlal etti. Geçen hafta İran Dışişleri Bakanı ile aynı zamanda Suriye meselesini de açık ve net bir şekilde konuştuk. Rakka operasyonunda yer almayacağını ifade etmiştik. Biz de sayın Cumhurbaşkanımızın formülasyonuyla "hayırlı olsun" dedik. Bizim için temel kaygıların devam ettiğini ifade etmek isteriz. YPG/PYD unsurların çekileceğini ve buraların Araplar'a bırakılacağının gerçekleşmediğini gördük. Benzer durumların Tel Abyad'dada görüyoruz. ABD'nin bir terör örgütüne bu kadar angaje olmasını, ciddiye almasını anlamakta zorlanıyoruz.

'KONTROLLÜ DARBE' DEMEK SAYGISIZLIK

Çatı ve diğer davalar devam ediyor. Bununla ilgili sayın Cumhurbaşkanımızın süreci yakından takip ettiğini söylemiştim. Şehit ailelerimizin yakınları ve gazelerimiz bu davaları yakından takip ediyorlar. Zaman zaman zanlıların savunmaları ve siyasilerin yaptığı yorumlarda bunun kontrollü darbe olduğu ifadelerini görüyoruz. Bu herşeyden önce şehitlerimizin aziz ruhuna saygısızlıktır.Bu ancak ve ancak darbecilerin ekmeğine yağ sürmektir. Nerede olursa olsunlar ister ABD, ister Avusturalya, İster Afrika'da FETÖ'cüler devletin nefesini enselerinde hissedeceklerdir.

SORU CEVAP:

KATAR KRİZİ: Bizim amacımız bütün aktörleri bu sürece dahil etmek. Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Trump'la da bir telefon görüşmesi yapacak. Günde birkaç kez bu ülkelerin tamamıyla krizin minimize edilmesiyle ilgili olarak çık yakın mesai içindeyiz. 16 Nisan referandumdan sonra Türkiye yeni bir sürece girdi. Sayın Cumhurbaşkanı grup konuşmalarını yapıyor, Meclis'e gidiyor. Burada AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Külliyedeki çalışmaları ile bir koordinasyon sağlaması önemlidir. Bu çalışma devam ediyor.