Генсек ОПЕК: «Натиг Алиев был одним из главных архитекторов Венского соглашения»

2017-06-14 15:29 | www.apa.az | 3

Покойный министр энергетики, заслуженный инженер Натиг Алиев сыграл важную роль в нефтяных обсуждениях, проведенных во второй половине 2016 года, в достижении в декабре прошлого года исторического Венского соглашения стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, а также в продлении этого соглашения в мае.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе Министерства энергетики, об этом говорится в письме-соболезновании генсека ОПЕК Мухаммеда Сануси Баркиндо, адресованном семье покойного от своего имени и имени секретариата картеля. «Руководительские качества и мудрость Натига Алиева принесли ему авторитет среди друзей-министров и коллег. Натиг Алиев был одним из главных архитекторов Венского соглашения».