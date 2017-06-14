Стоимость обязательной медицинской страховки для определенной категории населения может оплатить государство

2017-06-14 16:07 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на организованном «Caspian European Club» бизнес форуме сказал директор Агентства обязательного медицинского страхования при Минздраве Заур Алиев.

З. Алиев сообщил, что с февраля в этих двух регионах применяется обязательное медицинское страхование. В настоящий момент число ежедневных амбулаторных обращений поднялось с 1200 до 1400: «Также важно перевести реестр больниц в электронный формат. Насколько быстро этот процесс завершится, настолько быстро мы сможем расширить применение обязательного медицинского страхования по стране. Мы считаем важным поэтапное введение в стране обязательного медицинского страхования. Что же касается доходов с обязательного медицинского страхования, какая категория населения должна сама платить за обязательное медицинское страхование, а за какую категорию должно платить государство определится в этом году. Документ в связи с этим направлен в Администрацию Президента. Уверены, что в конце года Милли Меджлис внесет соответствующие изменения в законодательство».