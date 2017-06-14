Депутат выступил против изменений в закон об образовании

2017-06-14 10:38 | www.oxu.az | 2

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа выступил против продления учебного года до середины июня и последних изменений в закон «Об образовании».

Как заявил депутат Oxu.Az, продление учебного года не окажет никакого положительного влияния на качество обучения, наоборот, и родители, и учителя, и школьники столкнутся с проблемами:

«Я говорил об этом на вчерашнем заседании Милли Меджлиса. Многие говорят, что в странах Европы отдыхают всего 45 дней, но там образование доступно всем, на плечах родителей не лежат скрытые расходы. Я бы тоже хотел, чтобы дети проводили больше времени в школе, учились. Но возникает вопрос: В какой школе? Нет условий для занятий спортом, в классных комнатах, аудиториях нет обычного кондиционера, нет никакого общественного транспорта для доставки детей в школы кроме автобусов, кроме того, учителя получают смешные зарплаты. Многие родители вынуждены несколько раз в день ехать в школу на автомобиле, чтобы обеспечить безопасность своих детей».

Ф.Мустафа также выступил против организации подготовительных групп для приема в бакалавриат вузов в соответствии с изменениями в закон «Об образовании»:

«Это будет способствовать распространению массовой безграмотности. Если мы не хотим, чтобы родители отправляли своих детей учиться за границу, то мы должны повысить качество образования в университетах и облегчить прием. Позвольте каждому поступить в высшее учебное заведение, но усложните обучение, чтобы всякие неучи не могли получить диплом. То есть раскройте вход и прикройте выход! Случайные люди не должны получать диплом. Так и в Европе и в Америке. Если человек хочет годами бездельничать в университете, вместо того, чтобы учиться, пусть потратит свои деньги с большей пользой. Это же не советский период, чтобы по статистике все имели высшее образование. Среда, созданная набравшими низкие баллы в подготовительных группах и поступившими на первый курс университета, негативно повлияет на обучение поступивших с высокими баллами. Считаю, что этот закон добавит проблем нашему и так не слишком качественному образованию».

З.А.

