Азербайджанский певец умер в Турции

2017-06-14 10:44 | www.oxu.az | 2

Скончался живший в Турции азербайджанский оперный певец (баритон) Мухтар Расулоглы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Virtualaz.org, 59-летний солист Государственного театра оперы и балета Антальи скончался от рака в возрасте 59 лет в больнице Университета Акдениз.

М.Расулоглы переехал в Турцию из Азербайджана в 1999 году и обосновался в Анталье. Последние два года он лечился от рака.

Тело покойного 14 июня будет доставлено в Азербайджан для захоронения.

А.С.

