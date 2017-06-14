Бакинский метрополитен закупит новые вагоны (ФОТО)

2017-06-14 17:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов в среду встретился с прибывшей в Баку делегацией ЗАО «Трансмашхолдинг».

Как сообщает пресс-служба ЗАО «Бакинский метрополитен», на встрече обсуждались широкие перспективы сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями и опытом работы.

Отметим, что предусмотрено подписание договора с ОАО «Метровагонмаш», входящим в состав группы компаний ЗАО «Трансмашхолдинг» на поставку вагонов и их комплектующих.

Согласно предусматриваемому договору, предприятие-производитель будет поставлять Бакинскому метрополитену вагоны нового поколения серии 81-765/766/767. Эти вагоны изготовлены из нержавеющей стали, с использованием самых современных технологий, и полностью отвечают самым высоким требованиям безопасности.

Компания «Метровагонмаш», которая в советский период являлась единственной компанией, обеспечивающей Бакинский метрополитен вагонами, в рамках сотрудничества с французской компанией Alstom, являющейся владельцем блокирующего пакета ЗАО «Трансмашхолдинг», в апреле 2015 года поставила Бакметрополитену три новых поезда модели 81-760 Б/761Б/763Б состоящих из пяти вагонов четвертого поколения.

На основании договора с ОАО «Метровагонмаш», произведённые вагоны будут более усовершенствованными по сравнению с прежними аналогами. Вагоны будут отвечать современным требованиям пассажирского комфорта и безопасности, они будут бесшумными, кондиционированными, с системой контроля микроклимата, а также снабжены широкими дверными проёмами.

(Текст: Талех Агавердиев)