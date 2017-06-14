Aziz Sancar’dan ’sigara’ uyarısı

2017-06-14 17:26 | www.trend.az | 1

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, "Kanser hastalıklarının yüzde 30’u sigara yüzünden oluyor. Hasarlı hücreler tamir edilebilir. Fakat sigara içtiğiniz takdirde bizim uyguladığımız terapilerin hiçbir faydası olmayacak” dedi. Azerbaycan Eğitim Bakanlığı’nın desteği, UNEC, “Clarivate Analytics”, Uluslararası Bilimsel ve Teknik Enformasyon Merkezinin organizasyonu ile Bakü’de “Üniversitelerde bilimsel faaliyetin modern yönetim modeli” konusunda uluslararası bilimsel-pratik konferans yapıldı. Bilim ve eğitim merkezlerinin yöneticilerinin katıldığı konferansa Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da katıldı. Dünyanın önde gelen bilim adamlarının bir araya geldiği konferansta bilim ve eğitimin sorunları, umutları, üniversitelerde bilimin uygulaması, bilimin ekonomisi ve finansmanı, fikri mülkiyet haklarının ve bilimsel etiğin korunması ile ilgili tartışmalar yapıldı. Askeri alana bilimden daha fazla yatırım yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Aziz Sancar, “Ne yazık ki, bugün dünya ülkeleri askeri meselelere eğitimden çok masraf çekiyorlar. Askeri alana bilimden, eğitimden daha fazla para ayrılması hiç doğru değil. Ben milliyetçiyim ülkemi seviyorum. Milletçilik iyidir ama yabancı düşmanlığı yapan aşırı milliyetçilik bir lanettir. Tarih boyunca bu olmuş ve halen bunu gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı. SİGARA UYARISI Sigarayı bırakmayı tavsiye eden Aziz Sancar, “Kanser hastalıklarının yüzde 30’u sigara yüzünden oluyor. Nereye gidiyorsak sigarayı bırakmalarını söylüyoruz. Biz kendimiz sigarayı bırakmak için geniş kampanyalar yapıyoruz. Hasarlı hücreler tamir edilebilir. Fakat sigara içtiğiniz takdirde bizim uyguladığımız terapilerin hiçbir faydası olmayacak” dedi. "TÜRKİYE’Yİ SEVDİĞİM KADAR AZERBAYCAN’I SEVİYORUM" Konferanstan sonra açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar, “Azerbaycan’da bilime büyük ilgi olduğunu görüyorum. Gönlümüzde Azerbaycan’ı seviyoruz. Azerbaycan candır. Türkiye’yi sevdiğim kadar Azerbaycan’ı seviyorum, Türkiye’nin ilerlemesini istediğim kadar Azerbaycan biliminin ilerlemesini isterim. Elimden geldiği kadar yardım edeceğim. Azerbaycan’ın benim gönlümde özel bir yeri var. Azerbaycan bağımsızlığını kazanmadan önce bile benim için önemliydi. Ben Azerbaycan türküleri, şarkılarıyla büyüdüm. Bilime yatırım yapalım ve temel bilimi destekleyelim. Teknolojiyi değil temel bilimi desteklememiz lazım. Nobel temel bilim için veriliyor teknoloji için verilmiyor. Teknoloji temel bilimden doğar. Temel bilimi desteklememiz lazım” dedi. (Kamil Nadirli / İHA)