«Метровагонмаш» поставит вагоны для бакинского метро

2017-06-14 16:08 | www.apa.az | 2

Глава ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов встретился с директором ЗАО «Трансмашхолдинг» Кириллом Лира, председателем совета директоров Андреем Андреевым, директором по развитию бизнеса Андреем Васильевым и с главой ОАО «Метровагонмаш» Борисом Богатыревым.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЗАО «Бакинский метрополитен», на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества и обмен опытом между ЗАО «Бакинский метрополитен» с ЗАО «Трансмашхолдинг».

Отметим, что Бакинский метрополитен планирует подписать контракт с российским ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний «Трансмашхолдинг») по поставкам вагонов и комплектующих для вагонов бакинского метро.

Контракт предусматривает поставку Бакинскому метрополитену вагонов нового поколения серии 81-765/766/767. Эти вагоны оснащены самыми последними достижениями технологии. Они будут произведены из нержавеющей стали, отвечающей самым высоким требованиям безопасности. Кроме того, новые вагоны в отличие от вагонов предыдущего поколения, за счет применяемых технологий, обеспечат экономию электроэнергии на 30%.

Также новые вагоны рассчитаны на удобство и безопасность пассажиров, снабжены шумовой изоляцией, системой кондиционирования и контроля микроклимата, и более широкими дверными проемами в 1400 мм по сравнению с прежними моделями (1250 мм). Площадь вагонов расширена на 15%, а напольное покрытие изготовлено из новых композитных материалов.