В США открыли стрельбу по высокопоставленному конгрессмену

2017-06-14 16:35 | www.apa.az | 2

Координатор фракции Республиканской партии в палате представителей Конгресса США Стив Скэлис (Steve Scalise) ранен в результате стрельбы на бейсбольной тренировке в городе Александрия, штат Вирджиния.

Как сообщает АПА со ссылкой на CNN, пострадавших отвозят в больницы. Известно, что Скэлис ранен в бедро. Также пострадали двое полицейских.

Задержан один подозреваемый, говорится в заявлении местной полиции. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным NBC, неизвестный открыл стрельбу, когда на бейсбольной площадке тренировались члены Конгресса от Республиканской партии, в том числе Скэлис.