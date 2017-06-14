Тиллерсон: Россия вмешивалась в выборы в Нидерландах и Франции

2017-06-14 10:50 | www.oxu.az | 2

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия вмешивалась в выборы в Нидерландах и Франции.

«Я считаю, да», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на слушаниях в сенате США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, Тиллерсон также согласился с мнением одного из сенаторов, что РФ заинтересована в более слабой НАТО.

Обвинения в адрес «российских хакеров», якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

С.С.

