Сегодня Приморский бульвар будет находиться под контролем полиции

2017-06-14 10:57 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Азербайджане завершается учебный год 2016/2017. Согласно приказу, подписанному министром образования Микаилом Джаббаровым, мероприятия «Последний звонок» 14 июня должны проводиться только в общеобразовательных учебных заведениях. Несмотря на приказ, как и каждый год, выпускники устраивают различные развлекательные мероприятия в Приморском национальном парке.

Как сообщили Oxu.Az в Управлении Приморского бульвара, в связи с этим управление будет работать в усиленном режиме.

Полицейские будут следить за обеспечением общественного порядка, учитывая многочисленность посетителей бульвара.

Зульфия Гурбанова

