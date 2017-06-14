Состоялась презентация антологии стихов азербайджанских и колумбийских поэтов

2017-06-14 17:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 13 июня состоялась презентация антологии стихов азербайджанских и колумбийских поэтов, подготовленной и изданной Переводческим центром при Кабинете министров Азербайджана и посольством Колумбии в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении Центра, распространенном в среду.

На мероприятии, организованном в Центральной научной библиотеке НАНА, присутствовали представители интеллигенции Азербайджана и сотрудники зарубежных дипмиссий. Выступив на презентации, директор Центра Афаг Масуд поведала о совместных проектах, подчеркнув, что литература является кратчайшим путем налаживания дружественных связей и взаимопонимания между народами.

Выразив удовлетворение уровнем сотрудничества с Переводческим центром, временный поверенный в делах Колумбии в Азербайджане Марта Галиндо отметила, что надеется на продолжение столь успешного межлитературного взаимодействия.

Участники мероприятия – известные деятели науки и искусства в своих выступлениях отметили влияние литературы на все человечество, ее роль в сближении народов мира, подчеркнув в этом контексте важность реализации подобных проектов.

Выступив с пространной речью, поэтесса и редактор книги Каталина Гонзалез Рестрепо рассказала о новом издании, зачитав отрывки из стихов.