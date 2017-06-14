"Чахаргях" на сцене Международного центра мугама (ФОТО)

2017-06-14 17:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел четвертый вечер в рамках крупного проекта “Muğam axşamları” (Вечера мугама) под названием "Чахаргях", сообщает Trend Life.

В рамках проекта с 16 мая до 30 июня представлена серия концертов, посвященных азербайджанским ладам мугама: Раст, Шур, Сегях, Чахаргях, Баяты-Шираз, Шуштер, Хумаюн. Проект организован Международным центром мугама при содействии телеканала Mədəniyyət (Культура) и Азербайджанского радио.

В этот вечер своим потрясающим исполнением порадовали заслуженная артистка Севиндж Сарыева, ханенде Малик Гасанов и Рамиг Байрамов, которые выступили в сопровождении ансамбля народных инструментов под художественным руководством тариста Аяза Имранова: Эльвин Новрузов (кяманча), Эмрах Оруджев (уд), Хумай Аббас (канон), Адиль Муслимов (балабан), Солтан Алиев (нагара).

Мугам «Чахаргях» известен и любим как жемчужина классического искусства. Отличается своим активным борцовским духом, очень богата контрастирующими интонациями. В разделе «Маейи - Чахаргях» художественный образ наиболее интенсивно и широко развивается и закрепляется. Одним из основных показателей, доказывающих решающую роль и значение раздела «мае» является то, что этот раздел находит свое продолжение в разделах «Хасар» и «Мансурийе», приобретает еще более драматический, борцовский характер. Это связано еще и с тем, что «Маейи - Чахаргях» обладает «обеспокоенными» интонациями, очень подходящими для активного, интенсивного развития.

Следующий концерт в рамках проекта состоится 20 июня и будет посвящен Баяты-Шираз.

Приобрести билеты можно в кассах города и на сайте iticket.az.

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Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008). 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама.