Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 6%

2017-06-14 17:17 | www.apa.az | 3

За январь-май текущего года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 15,7 млрд. манатов, что на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 3,9%, нефтяном секторе сократился на 7,1%. Согласно статданным, 70,2% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 24,4% - перерабатывающем секторе, 4,7% - секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - водоснабжения, очистки и переработки отходов. Производство нефти в горнорудной промышленности сократилось на 9,2%, добыча товарного газа осталась на уровне аналогичного показателя за соответствующий прошлогодний период.