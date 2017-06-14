СМИ: Турция направила делегацию военных в Катар

2017-06-14 11:04 | www.oxu.az | 2

Делегация турецких военных прибыла в Катар в соответствии с законом, позволяющим Турции размещать своих военнослужащих на базе в этой стране Персидского залива.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Milliyet.

По ее данным, в состав делегации входят трое военнослужащих, однако их звания не уточняются. Они прибыли в Катар 12 июня и будут обсуждать с официальными лицами эмирата координационные вопросы для дальнейшего размещения турецких военных.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества от 2014 года.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 июня заявил, что изоляция Катара, в том числе введение в отношении него санкций, не поможет разрешению кризиса в отношениях этой страны с Египтом и Саудовской Аравией.

С.С.

