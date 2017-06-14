Завершился шестой Телевизионный конкурс мугама – ФОТО

2017-06-14 11:12 | www.oxu.az | 2

Завершился Телевизионный конкурс мугама-2017, организованный Азербайджанским телевидением при участии министерства культуры и туризма на основе проекта Фонда азербайджанской культуры при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В течение трех месяцев талантливые молодые ханенде вели борьбу за первенство.

12 июня в Центре Гейдара Алиева состоялся финальный этап конкурса.

Как сообщили Oxu.Az в Фонде, в финальном этапе шестого Телевизионного конкурса мугама выступили семь ханенде – Нурлан Намазов, Сяма Султанова, Валид Абдуллаев, Равана Амирасланова, Меджид Асри, Алмаханым Ахмедли, Парвиз Гасымов.

Затем члены жюри - народные артисты Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Сакина Исмайлова, Мансум Ибрагимов, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, заслуженные деятели искусств Сардар Фараджев и Надир Ахундов были приглашены в комнату совещаний для определения победителей.

Сначала были награждены дипломанты конкурса.

Решением жюри Алмаханым Ахмедли была удостоена Гран-при VI Телевизионного конкурса мугама.

Молодой ханенде Парвиз Гасымов занял на конкурсе первое место. Он также получил приз зрительских симпатий.

Второе место заняли Сяма Султанова и Равана Амирасланлы, третье место – Нурлан Намазов, Валид Абдуллаев и Меджид Асри.

A.C.

