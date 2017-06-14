Турция может сыграть позитивную роль в решении катарского кризиса - эксперт

2017-06-14 17:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Катар, несомненно, может позитивно повлиять не решение катарского кризиса, сказал Trend турецкий эксперт по внешней политике Масут Озкан.

По его словам, в настоящее время основным посредником в решении катарского кризиса является Кувейт.

«Но маловероятно, что этот кризис удастся решить усилиями одного посредника, для этого необходимо участие нескольких посредников», - сказал Озкан.

Он считает, что, исходя из этого принципа, ранее глава МИД Турции Чавушоглу в Анкаре отдельно провел встречи с послами Саудовской Аравии, Катара и Кувейта.

«Каждая сторона - и Кувейт, и Турция могут сыграть свою роль в решении катарского кризиса», - сказал Озкан.

Сегодня глава МИД Турции Чавушоглу посетит Катар, а затем Саудовскую Аравию.

Глава внешнеполитического ведомства Турции встретится с официальными лицами Катара и обсудит ситуацию в регионе.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Как заявил ранее Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром и призывает к продолжению диалога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu