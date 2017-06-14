В Турции осужден один из депутатов от оппозиции

2017-06-14 17:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Турции приговорен к длительному сроку тюремного заключения депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Энис Бербероглу, сообщают в среду турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ Бербероглу был арестован по обвинению в распространении государственной тайны. Сообщается, что депутат распространил фотоматериалы, связанные с действием разведки страны.

Сообщается также, что Суд по тяжким преступлениям Анкары приговорил его к 25 годам лишения свободы. О других деталях дела не сообщается.

Бербероглу приступил к своей политической карьере в 2014 году, в рядах CHP.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu