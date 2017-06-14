Стала известна программа визита президента Молдовы в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО-1
2017-06-14 17:33 | www.apa.az | 3
Как сообщает корреспондент АПА в Молдове, во время визита И.Додона будут сопровождать башкан Гагаузии Ирина Влах и другие официальные лица.
Ожидается, что И.Додон проведет в Баку встречи на высоком уровне.
Он встретится с президентом Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым, премьер-министром Артуром Раси-заде и др.
Отметим, визит И.Додона в Азербайджан на посту президента Молдовы будет вторым официальным визитом в иностранное государство после России.
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15:35
Стала известна дата официального визита президента Молдовы Игоря Додона в Азербайджан.
Как сообщили АПА в дипломатических источниках, лидер Молдовы будет находиться с визитом в Азербайджане с 21 по 22 июня.
Программа визита пока не названа.
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14:48
Президент Молдовы Игорь Додон прибудет в Азербайджан.
Как сообщает АПА, об этом вчера он заявил в прямом эфире телеканала «NTV Moldova».
И.Додон сказал, что на следующей неделе посетит Москву, а оттуда отправится в Азербайджан.
Точную дату визита он не назвал.