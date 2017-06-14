Микаил Джаббаров поздравил выпускников с «Последним звонком»
2017-06-14 11:23 | www.oxu.az | 2
Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил выпускников по случаю «Последнего звонка».
Как передает Oxu.Az, в поздравлении говорится:
«Дорогие выпускники!
От имени министерства образования Азербайджанской Республики, от имени всех работников образования нашей страны и от своего имени лично поздравляю Вас – выпускников, ваших преподавателей и родителей в этот знаменательный день, передаю самые добрые пожелания в вашей дальнейшей деятельности!».